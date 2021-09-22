“Alaca Avni Çelik MYO’da doluluk oranı % 87'ye ulaştı”

Bünyesine kattığı birçok yeni bölümle eğitim faaliyetini sürdüren Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu yeni eğitim öğretim yılına öğrenci sayısını arttırarak başlıyor.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Güngör Karakaş, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında üniversitenin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Karakaş, üniversitenin doluluk oranının %87’lere ulaştığını belirterek, aşçılık bölümünün yüzde yüzlük doluluk oranına ulaştığını, aynı şekilde sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, tıbbi hizmetler ve teknikler bölümü, laborant ve veteriner sağlık bölümünün yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını ifade etti. Gıda Teknolojileri Bölümünün yüzde 50, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümünün ise yüzde 25 gibi bir doluluk oranına sahip olduğunu ifade eden Karakaş, “Ek kontenjanlarla birlikte Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzun doluluk oranının yüzde 100’lere ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

450 kayıtlı öğrenci bulunduğunu ve bu öğrencilerin yaklaşık 400 civarının devamlılık sağlayan öğrencilerden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Güngör Karakaş yeni yapılan Alaca KYK Öğrenci yurdunun ise 168 kız, 168 öğrenci kapasiteli olduğunu belirterek, yakın zamanda yurt konusunda da tam doluluk oranına ulaşacaklarını belirtti. (Haber Merkezi)

