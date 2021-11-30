Alaca ağaç pazarı ihalesi gerçekleşti
Alaca 30.11.2021, 19:55
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Mülkiyeti Alaca Belediyesi’ne ait olan ağaç pazarının satış ihalesi gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde Alaca Belediye Meclis Salonu’nda yapılan ihaleye, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Belediye Meclis Üyesi Selahattin Eyyübi Batır ve belediye encümeni katıldı.
Ağaç pazarı esnafı ve diğer esnaf ve vatandaşın katılımı ile gerçekleşen ihaleye ilgi büyük oldu. Açık artırma usulü ile gerçekleşen ihalede katılımcılar parsellerin sahibi olabilmek için birbiriyle yarıştı.
(Haber Merkezi)
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