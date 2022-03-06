Akülü sandalye hediye ettiler

Serkan Kara'nın kızı Zeynep Kara ve Akkuş Kazım Perişan'a akülü sandalye veren Alaca Engelliler Derneği, 13 senedir Alaca, Çorum ve çevresine hizmet verirken, Suriye'deki engellilere de 5 adet sandalye göndermişti.

Alaca Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Görür, “Bir hafta içinde Çorum'a iki akülü sandalye vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 13 senedir Alaca Çorum ve çevresine hizmet veren derneğimiz açtığımız atölye ile de engellilerin arızalanan akülü sandalyelerini artık Alaca'da tamir edilebiliyor. Tüm hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

