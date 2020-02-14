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Akademik kurul toplantısı yapıldı

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu'nda 2019-2020 Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

Akademik kurul toplantısı yapıldı

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu'nda 2019-2020 Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 19:32
Akademik kurul toplantısı yapıldı

Akademisyenlerin katılımıyla ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bahat Comba başkanlığında yapılan kurulda; dönemlik akademik süreçler, sosyal faaliyetler, sınav tarihleri ve geçen dönemin değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Son olarak 2019 yılında meslek yüksekokulda düzenlenen sosyal, kültürel ve akademik alanlarda başarı gösteren akademisyenlere Doç. Dr. Bahat Comba tarafından; Öğr. Gör. Bünyamin Çiçek’e Akademik çalışmalarda gösterdiği katkılardan dolayı, Öğr. Gör. Eren Çete’ye MYO peyzajı ve kültürel faaliyetlerdeki katkılardan dolayı, Öğr. Gör. Remzi Bilgili’ye sosyal alanda yaptığı katkılar nedeniyle, Öğr. Gör. Esra Özata’ya sosyal alanda yaptığı katkılardan dolayı, Öğr. Gör. İbrahim İlker Yurttaş’a İş Güvenliği Eğitimi alanında yaptığı katkılar nedeniyle, Öğr. Gör. Ömer Yıldız’a Spor faaliyetlerindeki katkılarından dolayı, Dr. Öğr. Ü. Tuna Aydoğmuş’a da Spor faaliyetlerindeki katkıları nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

(Haber Merkezi)

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