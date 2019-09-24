AK Partili kadınlardan Alaca’ya çıkarma

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Alaca koordinatörü Figen Gülhan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alaca İlçe Kadın Kolları Başkanı Ruhiye Kaya ve yönetimiyle ilçe teşkilat toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'nun eşi Sema Şaltu ve AK Parti İlçe Başkanı Ragup Ağaçdan'ın eşi Züleyha Ağaçdan da hazır bulundu.

Kadınların birliğinin ve dayanışmasının aşamayacağı engel olmadığının vurgusunun yapıldığı toplantıda son zamanlarda ülke gündeminde sıkça yer alan “Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler” toplantının ana konuları arasında yer aldı.

ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ UNUTMADILAR

Toplantı sonrasında İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen'e ziyarette bulunularak 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Dilmen'in şahsında tüm gazilerin Gaziler Günü kutlandı.

Sonrasında 1994 'te Siirt Pervari'de şehit olan Turgut Arslan'ın ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldılar. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Meryem Demir, “Onlar şanlı tarihimizin ebedi kahramanları. Bizlerde onların emanetlerinin her zaman yanındayız” dedi.

“KADIN EMEĞİ DEĞEN YER BEREKETLENİYOR”

Kadın Girişimciler Kooperatifi’nde Filiz Pembe'nin işyerini ziyaret eden AK Partili kadınlar, Alaca’nın meşhur hingal ve kesme kadayıfının yapım aşamalarını detaylarıyla öğrenirken, “Bir hayli zahmetli fakat bir o kadarda lezzetli hingali birde Alaca'da tatmanızı tavsiye ediyoruz” dediler.

Alaca İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi Güleser Arslan ve komşularının yufka ekmek yaparken ziyaret edilip kolay gelsin dilekleri iletildi. Ziyarette konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor, bereketleniyor. Kısıtlı imkânları dahi üretime dönüştüren kadınlarımızın emeği ile bizleri daha refah günlerin bekleyeceğine inanıyorum. Üreten kadın yarını gören, imkânsızlıklardan imkân yaratan kadındır. Tüm girişimci kadınlarımızın yanındayız” dedi.

Ziyaretler sonrasında Muharrem ayının bereketine bolluğuna ortak olmak için Alaca İlçe Kadın Kolları Başkanı Ruhiye Kaya'nın yapmış olduğu aşureler komşulara ikram edildi.

(Haber Merkezi)