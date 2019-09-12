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AK Parti’de Alaca Gençlik Kolları’na Sinan Özüm atandı

AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Sinan Özüm atandı.

AK Parti’de Alaca Gençlik Kolları’na Sinan Özüm atandı

AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Sinan Özüm atandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:04
AK Parti’de Alaca Gençlik Kolları’na Sinan Özüm atandı

AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Sinan Özüm atandı.

Atama kararı hakkında konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Alaca ilçemizde partimize ve gençliğimize güzel hizmetlerde bulunacağını inanıyoruz. Yeni görevi hayırlı uğurlu olsun. Her zaman gençlerimizin yanındayız” dedi.

Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur’un da hazır bulunduğu törende Alaca İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanan Sinan Özüm ise kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini ve elinden geleni yapacağını söyledi. (Haber Merkezi)

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