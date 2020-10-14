AK Parti Alaca İlçe Başkanı’nın acı günü

Ekmekçi Köyü'nden gelme Günhan Mahallesi'nden Hamdi Ağaçdan'ın eşi Ali, Ragıp ve İsmail Ağaçdan'ın anneleri Fadime Ağaçdan, hayatını kaybetti.

Cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, bazı daire müdürleri ile ailesi ve sevenleri katıldı. AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan'ın annesi Fadime Ağaçdan, cenaze namazının kılınmasının ardından Eski Mezarlıkta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

(Haber Merkezi)