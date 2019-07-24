AK kadınlardan Şaltu’ya ziyaret

İlk olarak Alaca AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Meryem Demir ve beraberindekiler daha sonra ise Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Başkan Yardımcısı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Alaca AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ruhiye Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demir ve beraberindekiler Belediye Başkanı Şaltu ve ekibine başarılar diledi. Başkan Şaltu da ziyaretten oldukça memnun olduğunu dile getirerek teşekkür etti.

(Haber Merkezi)