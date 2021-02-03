Ahlatcı’dan Yakup Bayrak’a taziye ziyaret

İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Şehit Enes Bayrak dualarla anılırken, İl Başkanı Ahlatçı da “Tekrardan şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim tüm askerimizi, polisimizi korusun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)