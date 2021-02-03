Ahlatcı’dan Alaca’ya çıkarma

İl Yerel Yönetimler Başkanı Ali Evlüce, İl Teşkilat Başkanı Emre Turan, İl Seçim İşleri Başkanı Ercan Daşdan, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Aktı ve Ahmet Bayraklı’nın yer aldığı heyete AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan da eşlik etti. Alaca Belediye Başkanı Şaltu ve Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile bir süre görüşen Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet yapılan çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi aldı. AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Başkan Şaltu ve tüm çalışma arkadaşlarını başarılı hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

ESNAFLA BULUŞTULAR

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı daha sonra beraberindeki İl Yönetim Kurulu üyeleri, Alaca Belediye Başkanı Şaltu ve İlçe Başkanı Ağaçdan ile birlikte Yıldızhan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan yeni tip koronavirüs salgın sürecini de değerlendiren Ahlatcı, “Alaca'da esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın istek ve arzularını dinledik. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler temennimizi ilettik. Programımıza devam ederken Alacalı gençlerimizle de sohbet etme imkanı bulduk. Onlara projelerimizden bahsettik. Yavrularımızın geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm gençlerimize başarılı, hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” diye konuştu.

Yusuf Ahlatcı ve heyet daha sonra Alaca Belediyesi tarafından Yozgat Caddesi üzerinde yeni kurulan belediye makine parkını ziyaret ederek Başkan Şaltu’dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İLÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı beraberindeki heyet son olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret ederek İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan ve teşkilat mensupları ile sohbet ederek ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

(Haber Merkezi)