Ahlatcı: “Hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz”

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan yönetimindeki toplantıya katılan Ahlatcı ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıya ayrıca İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte İl Başkan Yardımcısı ve ilçe koordinatörleri Ali Evlüce ve Osman Aktı katılırken İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan ve Yılmaz Peker de katılım sağladı.

Toplantıda “2023 Türkiye’si için hedeflerimize bıkmadan, yorulmadan ve yılmadan ilerleyeceğimize ilçe teşkilatlarımız ve hemşerilerimiz ile birlikte ideallerimizi gerçekleştireceğimize eminiz” diye konuşan Ahlatcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet iradesini merkeze alan ülkesine ve davasına sevdalı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletine duyduğu inanç ve 19 yıldır millete verdiği sözleri yerine getirmiş olmanın özgüveniyle çizgisini koruyarak, hedeflerine ilk günkü heyecanla yürümeye devam ediyoruz. Bu minvalde AK Parti Çorum İl ve İlçe teşkilatlarımız ile birlikte Çorum’umuzu 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için hazırız”

“Hedeflerimize Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz” ifadelerini kullanan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı; “Adım adım 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlerken, en büyük destekçimiz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımız olmuştur. AK Parti’nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

