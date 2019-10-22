Ahlatcı açılışa katıldı

Alaca Belediye Meclis Üyesi Nuray Yaydemir ve kardeşi Tuba Yaydemir'in sahibi olduğu Tiryaki isimli işyerinin açılışını Ak Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Ak Parti İlçe Başkanı Ragup Ağacdan, Alaca Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ruhiye Kaya, Kadın Kolları ve gençlik kolları Yönetim Kurulu Üyeleri yaptı.

Alaca İlçe Belediye Meclis Üyesi Nuray Yaydemir ve Tuğba Yaydemir'e hayırlı olsun dilekleri iletilerek, bol kazançlar dilendi. Açılışın ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

(Mehmet DALAR)