Ağbaba ve Hakverdi Hitit Barajı’nı inceledi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çorum'a gelen Ağbaba ve Hakverdi, beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililerle birlikte Alacahöyük’te bulunan Hitit Barajı'nda incelemeler yaptılar.

Veli Ağbaba ve Ali Haydar Hakverdi, Hititler tarafından Anadolu'da inşa edilen ilk baraj olma özelliğine sahip Alacahöyük Barajı ile ilgili bilgiler aldılar.

(Haber Merkezi)

