Agah Kafkas’tan iftar

İftar programı Özel Alaca Ortaöğretim erkek öğrenci yurdu bahçesinde gerçekleştirildi. Agah Kafkas’ın düzenlediği iftara Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum eski Milletvekilleri Cahit Bağcı ve Murat Yıldırım, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Çorum eski Milletvekili Kafkas, iftar öncesinde bir konuşma yaparak, geçmişlerinin ruhu için düzenlediği iftar yemeğine katılanlara teşekkür ettiğini söyledi.



(Haber Merkezi)