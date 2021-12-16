5 bin fidanı toprakla buluşturdular

Çorum’un Alacahöyük Köyü’nde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Alacahöyük Muhtarlığı, Alacahöyük Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Alacahöyük Eski Beleye Başkanı Rıza Bek ve köy halkının katılımı ile 5 bin adet çam fidanı dikildi.

Alacahöyük Köyü Muhtarı Devrim Denkli, Alacahöyük Eski Beleye Başkanı Rıza Bek, Alacahöyük Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve yönetimi ile köy halkının katılımı ile daha yeşil bir Alacahöyük için fidanlar toprakla buluşturuldu.

(Haber Merkezi)

