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40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikteki kayalıktan uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesi, AFAD ekiplerinin 5 saat süren çalışmanın ardından uçurumdan çıkarıldı. 

Alaca 31.01.2021, 01:59
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40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Kuzkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yaptığı öğrenilen Orhan Yağmur (53) kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü. Durumu fark eden köylüler, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
AFAD’tan 5 saatlik çalışma 
Talihsiz çobanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken AFAD ekipleri, Orhan Yağmur’un cansız bedeninin uçurumdan çıkarmak için çalışma başlattı. Sarp kayalıkların bulunduğu alanda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından Yağmur’un cansız bedenini uçurumdan çıkardı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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