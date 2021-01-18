3 ilçeyi canlandıracak proje için imzalar atıldı

Proje kapsamındaki sözleşmeler Alaca Ticaret Sanayi Odası’nda imzalandı. İmza törenine Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Boğazkale Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Ortaköy Kaymakamı Zeynep Acar, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın, OKA Çorum Yerel Ofis Uzmanı Tuğba Purtul, Kaymakamlık Proje Koordinatörü, Alaca HEM Müdür Yardımcısı Özlem Çeribaş katıldı.

Sözleşme sonrasında Alaca ilçesinin sosyoekonomik ve kültürel altyapısını canlandırılacak yatırımların ve programların istişareleri gerçekleştirildi.

Projelerle ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“ALACA İLÇESİ GELİŞİM STRATEJİLERİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI” PROJESİ

Teknik destek kapsamında, Alaca İlçesi Gelişim Stratejileri Raporunun hazırlanması için danışmanlık desteği alınması talep edilmektedir. Alaca İlçe Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu projeye Alaca İlçe Kaymakamlığı ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ortak olarak katılmaktadır. Hazırlanması planlanan rapor kapsamında, ilçenin mevcut durumundan yola çıkılarak, yatırım ve istihdam ortamının gelişimi, potansiyel ve alternatif yatırım konularının değerlendirilmesi ve ilçenin sosyo-ekonomik gelişimine yönelik stratejilerin belirlenerek, ortak akıl çerçevesinde ilgili tüm kurumlarla paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede ilçenin gelişimine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yazılı olarak ortaya konulacaktır.

“HİTİT YOLU CANLANIYOR” PROJESİ

Teknik desteğimiz 2011 yılında Hititler in göç ve ticaret yollarının GPS yardımı ile güzergahlarının çıkartılması sonucu ortaya çıkan Hitit Yolu bisiklet ve yürüyüş yolları parkurlarının ulusal ve uluslararası alanda daha iyi anlatılmasını sağlayarak ilçenin ve bölgenin ekonomisine olan katkısının artırılması için gerekli eylemlerin belirlenerek bir plan oluşturmasını kapsamaktadır. Eylem planı çerçevesinde, Stonehenge, Machu Picchu, Mısır Pramidleri, Roma gibi tarihe yön vermiş önemli yerleşim yerleri ve eserlerin tanıtım faaliyetleri incelenerek, benzer örneklerin Hitit Yolunda uygulanmasını sağlayacak bir plan ortaya çıkarılacaktır. Eylem planı hazırlanırken, yazılı/görsel medyanın yanı sıra dijital medyanın da etkisi analiz edilerek planlanacak bütçe bu alanlara ayrılarak kaynakların etkin kullanılması da sağlanacaktır. Diğer taraftan hazırlanacak eylem planı bölgedeki konaklama ve diğer alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesine ve tespit edilen ihtiyaçların hangi sürelerde faaliyette olması gerektiğini gösteren bir yol haritası niteliği de taşıyacaktır. Eylem planı Çorum ili sınırları içerisinde bulunan Alaca, Boğazkale ve Ortaköy ilçelerini kapsayacaktır. Üç ilçenin ortak akılla üreteceği eylem planı bu bölgedeki ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi açısından da oldukça önemlidir.

(Haber Merkezi)