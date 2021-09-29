2022’de Evci Göleti'nde tam kapasite sulama yapılacak

Evci Göleti'nin 2022 yılında tam kapasite sulama yapacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alaca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından işletmesi yapılan, Evci Göleti sulama alanı içerisinde kalan arazilerde yapılan araştırma sonucunda 2022 yılında tam kapasiteyle sulu tarım yapılacağı tespit edilmiştir. Yaşanacak bu yoğunluktan dolayı 2022 yılında gölet sulama alanı dışına su verilmesi mümkün olmayıp, Evci Göletinde suyun yetersizliğinden dolayı dere yatağına da su bırakılmayacaktır. Ayrıca Evci Göleti gövdesinden kaçak yollarla su almak veya motopompla ürün sulamak kesinlikle yasaktır. Söz konusu Evci Sulama Göledinden 2022 yılında mahsulünü sulamak isteyen çiftçilerin ileride mağdur olmamaları için ekim yapacakları alanın Evci Sulama alanı içerisinde olup olmadığının Alaca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine başvurup teyit ettirmeleri gerekmektedir.” (Haber Merkezi)

