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20 bin metrekare alana taş döşendi

Alaca Belediyesi tarafından yapılan hummalı çalışmalar neticesinde ilçeye şu ana kadar 20 bin metrekare kilittaşı döşendi.

20 bin metrekare alana taş döşendi

Alaca Belediyesi tarafından yapılan hummalı çalışmalar neticesinde ilçeye şu ana kadar 20 bin metrekare kilittaşı döşendi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 02:23
20 bin metrekare alana taş döşendi

"İlçede yapılan çalışmalar neticesinde su ve doğalgaz yapılanmalarının ardından bir tek sokak çamur ve tozda kalmayacak diyen Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, tarihi dokuya uygun dizayn ve yöntemlerle taş döşeme çalışmalarının son hızla devam ettiğini dile getirdi.

Alaca'da gerçekleştirilen kilit taşı döşeme çalışmaları Oruç, Ahlatçı, Cümle, Şehit Arslan, Adalet, Meskun, Misket, Hakan, Ramazan, Geçit, Ebru, Defne, Yeşilırmak, Şehit Enes, Numune, Gonca, sokaklarında tamamlanırken buralarda tretuvar ve yol çalışmaları devam ederken en son Sakat ve Yeşilırmak'ta çalışmalar bitirildi.

Yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler veren Alaca Belediye Başkanı Şaltu; “Amacımız ilçemizde tüm yollarımızın toz ve çamurdan bir an evvel kurtulmasını sağlamaktır. Bu anlamda belediye ekiplerimiz olarak seferber olduk ve çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Şu ana kadar yapılan yerlerin toplamı 20.000 bin metrekareye ulaştı. Devam eden çalışmalarımızda ise, Günhan, Denizhan ve ilçemizin tüm sokaklarına ulaşmayı hedefliyoruz. Lakin bizlerin bu çalışmaları yaparken altyapı tamamlandıktan sonra taş döşemelerini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da doğalgaz ve su abone çalışmaları bizlere yön veriyor. Bu abone işlemlerinin yapıldığı her yere ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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